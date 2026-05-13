Украинский форвард впервые за 4,5 месяца вернулся к тренировкам с 'Ромой'

Нападающий "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик возобновил тренировки с командой после перенесенной операции на ноге. Об этом сообщили в Instagram клуба.

Как пишет "Суспильне", футболист получил травму в январе во время матча 19-го тура итальянской Серии А против "Лечче", где вышел на замену на 60-й минуте и отличился забитым мячом. Однако Артем провел на поле всего 26 минут, после чего получил травму.

После этого футболисту диагностировали повреждение левого бедра первой степени. А 19 января Довбик сообщил, что перенес операцию - предварительные сроки восстановления составляли 3-4 месяца.

Отмечается, что в середине мая Довбик вернулся к тренировкам с "Ромой". За время своего отсутствия украинец пропустил 22 матча "Ромы" во всех турнирах, в частности, четыре игры в Лиге Европы, из которой команда вылетела в 1/8 финала с "Болоньей". А также Довбик не сыграл в матче Украины против Швеции (1:3), где сборная завершила свой путь в отборе на ЧМ-2026.

Всего в сезоне 2025/26 Довбик провел 17 матчей за "Рому", забил три гола и отдал две голевые передачи. За два тура до конца чемпионата Италии его команда занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 67 очков после 36 сыгранных матчей.

Важно, что если "Рома" финиширует пятой - проведет следующий сезон в Лиге Европы, а если войдет в топ-4 - будет соревноваться в Лиге чемпионов. На данный момент команда Довбика имеет одинаковое количество очков с четвертым клубом в таблице, "Миланом".

Следующим соперником "Ромы" в Серии А станет "Лацио" - матч состоится 17 мая.

Новости футбола

Донецкий "Шахтер" разгромил ФК "Полтава" со счетом 4:0 в матче во Львове и досрочно выиграл чемпионат украинской Премьер-лиги сезона 2025/2026.

Команда завоевала уже 16-й титул чемпиона Украины (и первый для турецкого наставника дончан Арды Турана), вплотную приблизившись к киевскому "Динамо", у которого 17 чемпионских титулов.

