Украинский форвард Довбик получил травму: стало известно, на сколько он 'вылетел'

Он не будет участвовать в играх как минимум две недели.

Украинский нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик пропустит как минимум две недели из-за повреждения левого бедра, сообщает Sky Sport.

Отмечается, что у него травма первой степени. Как пишет "Украинский футбол", 6 января "Рома" обыграла "Лечче" в 19-м туре Серии А.

"Украинский нападающий "волков" Артем Довбик начал игру в запасе, вышел на 60-й минуте и забил впервые за два месяца. Но уже на 86-й минуте его заменили из-за травмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что форвард "Ромы" точно не сыграет минимум в трех поединках: Серии А против Сассуоло (10 января) и Торино (18 января) и 1/8 финала Кубка Италии с Торино (13 января).

Сообщается, что в этом сезоне Довбик сыграл за клуб 17 матчей, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи. "Рома" сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Слухи о трансфере Довбика

Как сообщал УНИАН, украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик может сменить команду в ближайшее время.

Издание La Repubblica Napoli отмечало, что нападающий сказал своим агентам, что готов попрощаться с "Ромой" и начать новый этап своей карьеры в другом клубе. По данным издания, украинца предложили клубу "Наполи", который ранее уже проявлял к нему интерес. В издании подчеркнули, что "Рома" не спешит расставаться с Довбиком. Однако клуб допускает трансфер в случае выгодного предложения.

