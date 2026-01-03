Довбик планирует попрощаться с 'Ромой': к украинцу проявляют интерес сразу несколько клубов

"Рома" не спешит расставаться с Довбиком.

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик может сменить команду в ближайшее время. Об этом сообщает издание La Repubblica Napoli.

Отмечается, что Довбик сказал своим агентам, что готов попрощаться с "Ромой" и начать новый этап своей карьеры в другом клубе. По данным издания, украинца предложили клубу "Наполи", который ранее уже проявлял к нему интерес.

В издании подчеркнули, что "Рома" не спешит расставаться с Довбиком. Тем не менее, клуб допускает трансфер в случае выгодного предложения.

Журналисты также выяснили, что кроме "Наполи" интерес к украинцу проявляет "Комо", а также несколько клубов за пределами Италии, среди которых "Эвертон", "Сандерленд", турецкие "Фенербахче" и "Галатасарай". В издании отметили, что ситуация вокруг Довбика остается открытой и может получить развитие в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что ПСЖ не будет прощаться с российским голкипером Матвеем Сафоновым из-за присутствия в команде украинца Ильи Забарного. Об этом заявил журналист и комментатор Роберто Моралес.

Кроме того, ранее в Дубае прошла церемония награждения премии Globe Soccer Awards. Лучшим футболистом 2025 года стал французский вингер, игрок ПСЖ Усман Дембеле.

