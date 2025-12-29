Globe Soccer Awards-2025: назван лучший футболист мира

Лучшей командой стала ПСЖ.

В воскресенье, 28 декабря, в Дубае прошла церемония награждения премии Globe Soccer Awards, признающей достижения в футболе. Лучшим футболистом 2025 года стал французский вингер, игрок ПСЖ Усман Дембеле.

В этой номинации Дембеле опередил 25 соперников, среди которых, в частности, Ламин Ямаль из "Барселоны", Гарри Кейн из "Баварии" и его экс-партнер по команде Джанлуиджи Доннарумма.

Победителем этой премии Дембеле стал впервые. А среди игроков ПСЖ в номинации побеждал только Килиан Мбаппе - в 2021 году. Рекорд в получении наград в этой номинации принадлежит Криштиану Роналду - он получал ее аж шесть раз.

В этом году Дембеле в целом собрал все крупнейшие личные награды в мировом футболе: игроком года его также признали организаторы "Золотого мяча" и ФИФА.

В свою очередь Ламин Ямаль из "Барселоны" победил сразу в двух номинациях: был признан лучшим нападающим и стал лауреатом премии Диего Марадоны, которой отмечают за лучшие умения и талант в игре с мячом.

Футболисткой года признали Айтану Бонмати, которая в 2025-м также побеждала в номинации на "Золотой мяч" и в премии The Best FIFA.

В целом список победителей Globe Soccer Awards-2025 выглядит так:

Лучший футболист : Усман Дембеле (ПСЖ / Франция)

: Усман Дембеле (ПСЖ / Франция) Лучшая футболистка : Айтана Бонмати ("Барселона" / Испания)

: Айтана Бонмати ("Барселона" / Испания) Лучший мужской клуб : ПСЖ

: ПСЖ Лучший женский клуб : "Барселона"

: "Барселона" Лучший полузащитник : Витинья (ПСЖ / Португалия)

: Витинья (ПСЖ / Португалия) Лучший форвард : Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания)

: Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания) Лучший молодой игрок : Дезире Дуэ (ПСЖ / Франция)

: Дезире Дуэ (ПСЖ / Франция) Премия Диего Марадоны : Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания)

Кому в этом году достался Золотой мяч

22 сентября в Париже прошла церемония вручения "Золотого мяча 2025". Награда лучшему футболисту мира от авторитетного журнала France Football была вручена французскому вингеру ПСЖ Усману Дембеле. Тогда его конкурентом в этой номинации также был испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, который в этом голосовании оказался на втором месте. В то же время Ямаль второй раз подряд выиграл Трофей Копа как лучший молодой футболист мира.

Лучшим мужским клубом года признан ПСЖ. Лучшим тренером года был избран главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

