В пятерку лучших футболистов в истории, по версии Гризманна, вошли сразу два игрока из Аргентины.

Знаменитый французский футболист Антуан Гризманн назвал пятерку игроков, которых он считает лучшими в истории футбола. Свой рейтинг он озвучил в одном из роликов испанского блогера Ибая Льяноса в Instagram.

Звезда мадридского "Атлетико" заявил, что считает сильнейшим футболистом в истории своего соотечественника Зинедина Зидана, который в 2004 году был признан УЕФА лучшим футболистом за последние 50 лет. На второе место Гризманн поставил аргентинца Лионеля Месси, с которым они вместе играли в составе "Барселоны".

Тройку сильнейших футболистов, по версии Гризманна, замыкает знаменитый Диего Марадона. Также в свой рейтинг лучших футболистов в истории французский спортсмен включил голландца Йохана Кройфа и экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма.

Видео дня

ТОП-5 лучших футболистов в истории по версии Гризманна:

Зинедин Зидан Лионель Месси Диего Марадона Йохан Кройф Дэвид Бекхэм

Другие новости футбола

Ранее стало известно, что бельгийский тренер Филипп Клеман отказался от предложения поехать в Россию и возглавить московский "Спартак". По словам журналиста De Standaard Барта Лаге, российский клуб предлагал Клеману работу, но он не согласился и продолжает жить в Великобритании.

Кроме того, болельщики раскрыли стоимость билетов на Чемпионат мира по футболу 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. По предварительным данным, они будут на 400-1000% дороже, чем на предыдущий чемпионат мира, который проходил в Катаре.

