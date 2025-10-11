За билеты категории 1 придется заплатить 410-620 долларов.

Международная федерация футбола (ФИФА) установила огромные цены для билетов на Чемпионат мира по футболу 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Стоимость билетов, по предварительным данным, будет на 400-1000% выше, чем на предыдущий чемпионат мира в Катаре, пишет The Athletic.

Болельщики, которые выиграли возможность приобрести билеты на чемпионат в первый день продаж, рассказали журналистам, что подавляющее большинство билетов стоят сотни долларов. Более того, большинство мест на верхнем ярусе на финале стоят либо 2790, либо 4210 долларов.

В издании напомнили, что ФИФА долгое время не раскрывала стоимость билетов на Чемпионат мира по футболу 2026. Было известно только то, что самые дешевые билеты будут стоить от 60 долларов.

Видео дня

Один из болельщиков, которому удалось выиграть возможность купить билеты на чемпионат в первый день продаж, раскрыл полный прайс-лист билетов. Как выяснилось, обещанные ФИФА билеты по 60 долларов были крайне редки.

В издании рассказали, что за билеты категории 1 придется заплатить 410-620 долларов, а за билеты категории 2 - от 310 до 465 долларов. Диапазон цен на билеты категории 3 и 4 составляет 140-215 и 60-105 долларов соответственно.

Другие новости футбола

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не сыграет в матче квалификации к Чемпионату мира-2026 против Азербайджана. Футболист на своей странице в Instagram сообщил, что надеется на быстрое восстановление.

Кроме того, 10 октября сборная Украины по футболу провела матч третьего тура отбора к чемпионату мира 2026 года против национальной команды Исландии. Игра закончилась со счетом 3:5 в пользу украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: