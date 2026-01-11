Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в Окленде

Это 19-й титул в карьере спортсменки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA 250, который состоялся в новозеландском Окленде. В финале украинке удалось одолеть китайскую спортсменку Ван Синьюй. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Свитолина победила Синьюй в двух сетах. Первая партия закончилась в пользу украинки со счетом 6:3 в результате брейка в шестом гейме. В то же время второй сет перешел в тайбрейк, но Элина все равно смогла победить.

"Для Свитолиной это 19-й титул WTA в карьере. И первый с апреля 2025 года, когда она стала победительницей соревнований в Руане", - отметили в издании.

По словам журналистов, финал в Окленде был 23-м в карьере Свитолиной, среди которых только четыре для нее оказались неудачными. Известно, что один из четырех проигранных финалов произошел именно в Окленде в 2024 году от Коко Гофф.

"Свитолина во второй раз обыграла Синьюй. Первая победа украинки состоялась на Уимблдоне в 2024 году - тогда она тоже сделала это в двух сетах. 12-я победа Свитолиной на турнирах WTA на харде. Еще семь титулов украинка завоевала на грунте. Новую неделю Свитолина начнет на 12-й позиции в рейтинге WTA - поднимется на одну ступеньку по сравнению с началом 2026 года", - добавили в сообщении.

Ранее стало известно, на какие виды спорта украинцы уже получили лицензии для зимней Олимпиады-2026. Отмечается, что болеть за украинских спортсменов на XXV зимних Олимпийских играх можно будет с 6 по 22 февраля.

В целом наши спортсмены уже получили 20 лицензий в пяти видах спорта: биатлон - 10, лыжные гонки - 5, горнолыжный спорт - 2, шорт-трек - 2 и фигурное катание - 1.

"Олимпийская квалификация продлится до 18 января. Поэтому желаем успеха нашим спортсменам в их борьбе за билеты на главные старты четырехлетия!", - добавили в Минмолодежьспорта.

В то же время в МОК ответили, вернут ли Россию на зимнюю Олимпиаду, если война закончится. Как отметила президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, в 2026 году россияне не смогут представлять свою страну, даже если к тому времени будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.

По ее словам, на данном этапе ничто не изменит решение Комитета, позволяющее российским спортсменам участвовать в февральских играх только в индивидуальном зачете.

