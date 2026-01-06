Свитолина разгромно победила бывшую россиянку на старте турнира в Новой Зеландии

Поединок длился 1 час и 17 минут и закончился по итогам двух сетов.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) успешно стартовала на турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Уже в первом раунде украинка победила бывшую россиянку Варвару Грачеву, которая сейчас представляет Францию (№ 75 WTA).

Поединок длился 1 час и 17 минут и закончился по итогам двух сетов. В первой партии Элина обыграла соперницу со счетом 6:3, а во второй - окончательно разгромила экс-россиянку отдав всего один гейм - 6:1.

Свитолина реализовала за матч шесть брейкпойнтов, тогда как соперница - ограничилась двумя. Соперница украинки также допустила пять двойных ошибок.

Это было их третье очное противостояние и Свитолина уже в третий раз победила Грачеву.

Для украинской теннисистки это был первый одиночный матч в сезоне 2026 года. Ее следующей соперницей будет Кэти Бултер, которая в своем поединке первого круга прошла Юлию Стародубцеву.

Свитолина проиграла свой парный матч

Украинская теннисистка потерпела поражение в первом круге парного разряда, где она выступала с легендарной Винус Уильямс.

Матч Свитолиной и Уильямс длился около полутора часов, в результате они уступили американо-филиппинской паре Ивы Йович и Александры Эали в двух сетах - 6:7(7), 1:6.

Это был первый официальный поединок Элины в парном разряде за более чем четыре года. Последний раз она играла в этом формате еще на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

Напомним, с начала года Элина Свитолина поднялась на одну позицию в рейтинге WTA и занимает сейчас 13-е место. Она также остается первой ракеткой Украины среди женщин.

