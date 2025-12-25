Зеленский лишил спортсменку-предательницу Лыскун президентской стипендии

Эта стипендия была назначена в апреле 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил президентской стипендии чемпионку Европы по прыжкам в воду Софию Лыскун, которая недавно сменила украинское гражданство на российское. Также стипендии лишили тренера по прыжкам в воду Александру Сендзюк.

Об этом говорится в указе главы государства №980/2025 от 24 декабря.

"Лишить Лискун Софию Валерьевну и Сендзюк Александру Сергеевну стипендий Президента Украины, назначенных Указом Президента Украины от 8 апреля 2025 года № 221/2025", - говорится в указе.

Эти стипендии предназначались для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров.

Измена Софии Лискун: что надо знать

Как сообщал УНИАН, на Чемпионате Европы-2025 Лыскун завоевала золото в смешанных командных соревнованиях и серебро в синхронных прыжках с 10-метровой башни.

23-летняя спортсменка Лыскун является родом из временно оккупированного Луганска. По ее утверждениям, она решила получить российский паспорт якобы из-за "проблем с тренерами". Она заявила, что в Украине якобы игнорировали профессиональные стандарты и критиковали ее за связи с первой тренеркой, которая перебралась в Москву, а также общение с российскими спортсменами.

