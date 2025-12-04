София Лискун стала чемпионкой Европы, выступая под украинским флагом, прежде чем податься в Россию.

В сборной Украины по прыжкам в воду "шокированы" решением чемпионки Европы Софии Лискун перебраться в Россию и получить гражданство страны-агрессора. Об этом спортсмены и тренеры заявили в комментариях журналистам.

"Она всегда общалась на русском. Но, знаете, каких-то нарративов она в сборной никогда не продвигала - не говорила, что Россия - класс. Такого я за ней не замечал (...) Мы все - и тренерский состав, и спортсмены - были шокированы тем, что она так поступила, тем, что она, можно сказать, предала. Сколько ей дала эта страна, сколько ей дали тренеры", - рассказал лидер сборной Алексей Середа в комментарии "5 каналу".

Главный тренер сборной Илья Целютин тоже говорит, что не замечал у девушки признаков того, что "произошел слом в ее проукраинской позиции". По его словам, у нее никогда не было проблем с тем, чтобы выступать в украинской форме. Последние медали она завоевала в мае, в этом году, поэтому причин покидать сборную у нее тренер не видел.

"Я сам из Рубежного, вывозил своих родителей во время вторжения России, был полностью уничтожен мой город, где родились мои родители и я. Это неприемлемо, и видеть такое - это большой шок для меня", - заявил тренер журналистам "Суспільного".

Предательство Софии Лискун: что известно

София Лискун - профессиональная прыгунья в воду. Выступает за Украину с 2017 года. За это время приняла участие в двух Олимпиадах, в 2022-м году стала вице-чемпионкой мира, а на нескольких чемпионатах Европы завоевала 11 медалей, в том числе четыре золотые.

Накануне российская пропаганда распространила видео, на котором 23-летняя Лыскун присягает на верность российскому паспорту, а также рассказывает, как ей было плохо в украинской сборной.

Известно, что Лискун является уроженкой оккупированного Луганска, но все последние годы жила на подконтрольной Украине территории. Недавно она поехала в Польшу, якобы, чтобы тренироваться, а уже оттуда внезапно отправилась в Россию.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета Федерации Украины по прыжкам в воду, на котором Софию Лискун исключили из состава национальной сборной, а также лишили всех званий и наград.

