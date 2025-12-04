Нардеп Беленюк отметил, что когда одни защищают Украину ценой жизни, то другие "выбирают прыжок в сторону врага".

На внеочередном заседании Исполнительного комитета Федерации Украины по прыжкам в воду было единогласно принято решение о немедленном исключении Софии Лыскун, которая получила российское гражданство, из состава национальной сборной команды Украины и лишение ее всех званий и наград, полученных под эгидой Федерации. Об этом говорится в официальном заявлении Федерации.

"Федерация Украины по прыжкам в воду выражает глубокое возмущение и решительно осуждает действия спортсменки национальной сборной Софии Лыскун, которая, не уведомив тренерский штаб, Федерацию или Министерство молодежи и спорта Украины, приняла решение о смене гражданства", - говорится в нем.

Также отмечается, что Федерация Украины по прыжкам в воду обратится в международные спортивные институты с требованием применить к указанной спортсменке спортивный карантин в соответствии с действующими международными нормами.

Народный депутат Украины, многократный чемпион мира и Европы, чемпион Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк написал в Facebook, что склонность к измене не появляется внезапно, когда спортсменка решает, что лучше служить стране, которая ежедневно убивает украинцев, в том числе спортсменов.

По его словам, София Лискун объясняет свой переход тем, что ее не устраивал уровень украинских тренеров, но именно они сделали ее чемпионкой Европы и призером крупных турниров.

Беленюк отмечает, что когда одни защищают Украину ценой жизни, то другие выбирают прыжок в сторону врага.

"И здесь уже не о спорте. Здесь о совести - которой или нет, или она тоже сменила гражданство", - написал Беленюк.

София Лискун - история предательства

Как сообщал УНИАН, украинская чемпионка мира по прыжкам в воду София Лыскун, которая была участницей двух Олимпиад, сменила гражданство и теперь будет представлять страну-агрессора Россию.

23-летняя спортсменка, которая родом из временно оккупированного Луганска, сказала, что не могла тренироваться в Киеве, поэтому поехала в соседнюю Польшу. Во время полномасштабной войны РФ против Украины она решила получить российский паспорт якобы из-за "проблем с тренерами".

По словам прыгуньи, в Украине якобы игнорировали профессиональные стандарты и критиковали ее за связи с первым тренером, которая перебралась в Москву, а также общение с российскими спортсменами.

На Чемпионате Европы-2025 под украинским флагом она завоевала золото в смешанных командных соревнованиях и серебро в синхронных прыжках с 10-метровой башни.

