В августе 21-летний футболист перешел в российские "Чайки".

Экс-полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Распутько получил гражданство России. Также он стал игроком российского клуба "Чайки". Об этом говорится на платформе Тransfermarkt.

Переход 21-летнего футболиста в российские "Чайки" состоялся 15 августа после почти двухлетней паузы в карьере. Известно, что соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.

В октябре 2023 года Распутько уехал в неизвестном направлении после выездного матча "Шахтера" против "Антверпена" в Бельгии в рамках Лиги чемпионов U-19. После этого футболист перебрался в Россию, а украинский клуб разорвал с ним контракт.

Экс-полузащитник "Шахтера" еще не играл за свою новую команду. Он будет выступать под 8-м номером.

Последние новости футбола

Ранее украинский защитник Илья Забарный ярко дебютировал за "ПСЖ", попав в стартовый состав парижан на матч первого тура Лиги 1 против "Нанта". Он закончился победой в пользу подопечных Луиса Энрике со счетом 1:0. Главный тренер "Пари Сен-Жермен" на послематчевой пресс-конференции успел озвучить свое мнение о выступлении Забарного, назвав "идеальным" то, как и что он делает на поле.

Кроме того, сообщество Paris No Limit писало, что Забарный и вратарь сборной РФ Матвей Сафонов якобы подружились во французском "Пари Сен-Жермен". Отмечается, что они летели вместе на матч за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма".

