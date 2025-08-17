Команде ПСЖ удалось уговорить Забарного подружиться с россиянином Сафоновым, - СМИ

Согласно сообщению клуба оба игрока летели вместе в составе команды на матч Суперкубка УЕФА и атмосфера в раздевалке была товарищеской.

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный и вратарь сборной РФ Матвей Сафонов якобы подружились во французском "Пари Сен-Жермен". Об этом пишут французские СМИ.

Популярный instagram паблик о ПСЖ Paris No Limit сообщил, что игроки подружились, а на матч за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма" летели вместе.

"Они уже хорошие друзья в парижской раздевалке. Они летели бок о бок в самолете на финал Суперкубка УЕФА", - написал Paris No Limit.

Хотя они не играли за команду в том матче, но участвовали в церемонии награждения. Как писал Telegraf, между ними произошел курьезный момент: после того, как Забарный поднял Кубок для фото, Сафонов скривил лицо. Это выражение лица попало на фото. Кстати, капитан ПСЖ Маркиньос отдал свою медаль за победу на турнире Забарному.

Известно, что между Сафоновым и Забарным была закрытая встреча. В клубе отметили, что она прошла хорошо. Однако, Забарный, который подписался на всех одноклубников, до сих пор не отслеживает соцсети Сафонова.

Напомним, что украинец присоединился к команде в августе и 17 августа уже сыграл первый матч, перейдя во французский клуб из английского "Борнмута". Трансфер стоил 63 млн евро, и таким образом Забарный стал вторым самым дорогим украинским игроком.

