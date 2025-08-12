Трансфер Забарного из "Борнмута" в "Пари Сен-Жермен" обошелся парижанам в 63 миллиона евро.

Защитник Илья Забарный стал вторым самым дорогим украинским футболистом в истории после трансфера из "Борнмута" в "Пари Сен-Жермен". Его опередил только Михаил Мудрик из "Челси".

По данным платформы Transfermarkt, трансфер Забарного из "Борнмута" в "Пари Сен-Жермен" обошелся парижанам в 63 миллиона евро без учета бонусов. Он заключил контракт сроком на пять сезонов - до 2030 года.

Впервые Забарный попал в десятку самых дорогих украинских футболистов после перехода из киевского "Динамо" в "Борнмут" за 22,7 млн евро.

Видео дня

ТОП-5 самых дорогих украинских футболистов в истории:

Михаил Мудрик - 70 млн евро ("Шахтер" - "Челси") Илья Забарный - 63 млн евро ("Борнмут" - ПСЖ) Андрей Шевченко - 43,88 млн евро ("Милан" - "Челси") Александр Зинченко - 35 млн евро ("Манчестер Сити" - "Арсенал") Артем Довбик - 30,5 млн евро ("Жирона" - "Рома")

Другие новости футбола

Ранее знаменитый футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. Пара вместе уже довольно давно и воспитывает нескольких детей.

Кроме того, в The Independent назвали главных претендентов на "Золотой мяч" в 2025 году. В частности, за награду будут бороться французский футболист Усман Дембеле из "Пари Сен-Жермен" и 17-летний Ламин Ямал из "Барселоны".

Вас также могут заинтересовать новости: