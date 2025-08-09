Многие отдают предпочтение Дембеле, но победить могут еще несколько футболистов.

Новый футбольный сезон уже не за горами, а это значит, что и до церемонии вручения "Золотого мяча-2025" осталось совсем немного. Награду получит лучший игрок сезона 2024/25, и, в отличие от прошлых лет, футболисты не смогут использовать первые месяцы следующего сезона, чтобы попасть в число претендентов. Основное внимание — на нападающем "ПСЖ".

Хотя первая в истории победа "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов может сыграть решающую роль для таких игроков, как Усман Дембеле, нынешним летом клубный чемпионат мира после впечатляющей победы "Челси" может вывести в гонку и неожиданные имена, пишет The Independent.

При этом результативные выступления Ламина Ямала и Мохамеда Салаха оставляют шанс, что 22 сентября на подиуме окажется победитель, у которого сезон был не самым успешным по трофеям.

Кто главные претенденты

Усман Дембеле — семь лет он жил под давлением ценника в 160 миллионов долларов, заплаченных за него "Барселоной" в 2017-м. На "Камп Ноу" он так и не зажег. Но вернувшись на родину, француз наконец доказал свою ценность.

В прошлом сезоне он стал главным мотором атаки ПСЖ: 35 голов и 16 результативных передач в новой команде Луиса Энрике.

Помимо уверенной победы в Лиге 1, его голы помогли ПСЖ впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. А это — ключевой фактор в борьбе за "Золотой мяч", что делает 27-летнего француза главным фаворитом.

Ламин Ямал — новая 17-летняя сенсация "Барселоны", которому прочат не один "Золотой мяч" в будущем. Но и в этом сезоне его не стоит списывать со счетов.

18 голов и 25 передач во всех турнирах, победный камбэк 4:3 в майском Эль-Класико, который закрыл "Реалу" дорогу к титулу, и блестящий матч в финале Кубка Испании.

Сравнения с Месси уже звучат, но Ямал может взять награду на четыре года раньше, чем его кумир.

Витинья — экс-хавбек "Вулверхэмптона" стал еще одним открытием обновленного ПСЖ. 8 голов и 5 передач — скромно по цифрам, но именно его работа в центре поля запустила атакующую машину команды.

Помимо требла с первым Кубком чемпионов для ПСЖ, он помог Португалии выиграть Лигу наций, что вывело его в топ-5 фаворитов.

Мохамед Салах — лидер "Ливерпуля" провел один из лучших сезонов в истории АПЛ: 29 голов и 18 передач, повторение рекорда по результативным действиям за сезон (47), что раньше удавалось только Ширеру и Коулу.

Хотя Лига чемпионов ускользнула, Салах привел "Ливерпуль" к 20-му титулу в высшем дивизионе Англии. Для игрока, забивающего 20+ голов восемь сезонов подряд, "Золотой мяч" кажется давно назревшей наградой.

Рафинья — еще в августе он не входил в списки претендентов на "Золотой мяч", но в итоге футболист завершил сезон с 34 голами и 25 передачами, оформив с "Барсой" дубль в Ла Лиге и Кубке Испании.

В Лиге чемпионов он стал лучшим бомбардиром вместе с 13 голами, но поражение в полуфинале от "Интера" перечеркнуло шансы на главный трофей Европы.

Также в списке основных претендентов, но с меньшей вероятностью, находятся Коул Палмер, Фабиан Руис, Ашраф Хакими, Нуно Мендеш, Килиан Мбаппе и Хвича Кварацхелия.

Церемония вручения "Золотого мяча" - когда состоится и другие детали

69-я церемония вручения "Золотого мяча" пройдет в понедельник, 22 сентября 2025 года, в театре "Театр дю Шатле" в Париже.

Ранее УНИАН сообщал, что в прошлом году награду получил полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Другим потенциальным победителем был Винисиус Джуниор из "Реала". Однако Родри выиграл чемпионат Европы, Английскую Премьер-лигу, а Лигу Чемпионов сезона 2023/24 победить с командой не смог, закончив выступление в четвертьфинале.

