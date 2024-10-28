Андрей Лунин ("Реал Мадрид") стал третьим лучшим вратарем года.

В понедельник, 28 октября, в парижском театре "Шатле" состоялась 68-я торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2024" - приза лучшему футболисту мира от журнала France Football.

Награду получил Родриго Эрнандес Касканте (Родри), полузащитник "Манчестер Сити". Награду ему вручил единственный обладатель Золотого мяча из Африки Джордж Веа.

Родри обошел своего ближайшего соперника, которому пророчили победу - Винисиуса Джуниора из "Реала".

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Летом этого года Родри выиграл чемпионат Европы. Также он помог своему клубу в четвертый раз подряд выиграть Английскую Премьер-лигу. В Лиге чемпионов-2023/24 "Манчестер Сити" финишировал на стадии четвертьфинала. Недавно Родри в матче против лондонского "Арсенала" получил тяжелую травму - разрыв передней крестообразной связки правого колена - и выбыл до конца сезона.

В список претендентов на золотой мяч также попал украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик, он занял 29-е место в списке. А Андрей Лунин ("Реал Мадрид") стал третьим лучшим вратарем года.

"Золотой мяч-2023": топ-10 по итогам голосования

10. Гарри Кейн ("Бавария")

9. Тони Кроос ("Реал" Мадрид)

8. Ламин Ямал ("Барселона")

7. Лаутаро Мартинес ("Интер")

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ, "Реал" Мадрид)

5. Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити")

4. Даниэль Карвахаль ("Реал" Мадрид)

3. Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид)

2. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид)

1. Лионель Месси ("Интер Майами")

"Золотой мяч-2023". Обладатели всех наград:

"Золотой мяч" (лучший футболист) - Родриго Эрнандес Касканте (Родри), "Манчестер Сити"

"Женский Золотой мяч" (лучшая футболистка) - Айтана Бонмати (Испания, "Барселона")

"Яшин Трофи" (лучший вратарь) - Эмилиано Мартинес ( Аргентина, "Астон Вилла")

"Трофей Герда Мюллера" (лучший форвард) - награду разделили между собой Гарри Кейн ("Бавария", Германия) и Киллиан Мбаппе (Испания, "Реал Мадрид")

"Копа Трофи" (лучший молодой игрок) - Ламин Ямал (Испания, "Барселона")

"Сократес Трофи" (мир и спорт) - Дженнифер Эрмосо (женская сборная Испании)

Лучший тренерженских команд 2024 года - Эми Хейз (женская сборная США)

Лучший тренер мужских команд 2024 года - Карло Анчелотти ("Реал" Мадрид)

Лучший женский клуб 2024 года - "Барселона" (Испания)

Лучший мужской клуб 2024 года - "Реал Мадрид" (Испания)

Напомним, в прошлом году награду получил нападающий сборной Аргентины и американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси, это был восьмой "Золотой мяч" в его карьере.

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