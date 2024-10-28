В "королевском клубе" говорят: приз для них "прекращает свое существование".

Футбольный клуб "Реал" (Мадрид, Испания) принял решение бойкотировать нынешнюю церемонию вручения самой престижной индивидуальной награды мирового футбола "Золотой мяч". Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что "королевский клуб" также отменил трансляцию пятичасовой специальной программы на RMTV.

Отмечается, что возмущение "Реала" было вызвано тем, что в клубе якобы узнали, что форвард команды Винисиус Жуниор не получит награду. Не будет на церемонии и украинского голкипера "сливочных" Андрея Лунина, который претендует на приз лучшего вратаря сезона.

Видео дня

Как сказали в "Реале", "Золотой мяч" для клуба перестает иметь ценность и "прямо сейчас прекращает свое существование".

Интересно, что самолет, заказанный клубом, уже был готов к вылету из мадридского аэропорта, однако за несколько часов до отправления путешествие было отменено. Это решение стало неожиданностью для организаторов мероприятия, которые уже подготовили все для приема испанской делегации, поскольку клуб ранее подтвердил свое участие и даже сообщил о списке гостей.

Добавим, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится в Париже и начнется сегодня в 20:00 по киевскому времени.

Последние новости футбола

Накануне "Динамо" и "Шахтер" расписали "мировую" в украинском футбольном "классико". Игра завершилась со счетом 1:1. На гол "горняка" Матвиенко киевляне ответили точным ударом Караваева.

После игры наставник "бело-синих" Александр Шовковский объяснил, почему "Динамо" не смогло переиграть "Шахтер". Он отметил, что его подопечным не хватило свежести и эмоций.

Вас также могут заинтересовать новости: