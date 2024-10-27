По словам наставника "бело-синих", его подопечным не хватило свежести и эмоций.

Киевскому "Динамо" не хватило свежести и эмоций в украинском футбольном "классико" против донецкого "Шахтера". Об этом после матча сказал наставник столичного клуба Александр Шовковский.

По его словам, в тренерском штабе команды понимали, что горняки будут свежее, ведь два дополнительных дня подготовки - "это очень много в такой ситуации".

"Пытались насытить среднее звено и использовать скорость на флангах. В первом тайме, к сожалению, не вошел в игру Брагару, поэтому сразу после перерыва мы сделали замену, но сразу пропустили такой необязательный, на мой взгляд, гол", - отметил тренер киевлян.

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Шовковский напомнил, что после перерыва "бело-синие" имели "шикарную" возможность сравнять счет, но у Волошина это не получилось:

"Потом получили удаление у соперника. И вообще хочу сказать, что игроки "Шахтера" действовали грубее. Я также понимаю, что турнирное положение гнало их вперед, они были мотивированы, а нам, возможно, как свежести не хватало, так и немного эмоций".

Украинское футбольное "классико"

В воскресенье, 27 октября, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" расписали "мировую" в украинском футбольном "классико" - 1:1. Таким образом, после 11-ти сыгранных матчей "Динамо" остается на первом месте, опережая идущий четвертым "Шахтер" на 6 очков.

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