Больше половины второго тайма матча в Киеве горняки играли в меньшинстве.

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" расписали "мировую" в центральном матче 11 тура украинской футбольной Премьер-лиги. Столичный клуб сохранил первую строчку в турнирной таблице.

Первый тайм прошел на встречных курсах, прекрасные возможности открыть счет имели как хозяева, так и гости. Впрочем, счет так и не был открыт - 0:0.

А вот после перерыва горняки смогли отличиться - после подачи с углового ворота Бущана ворота Бущана "распечатал" Матвиенко.

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Динамовцы бросились отыгрываться, а сами дончане пришли им на помощь - Крыськив выполнил жесткий подкат и получил прямую красную карточку.

Впрочем, отыграться киевлянам удалось лишь под занавес игры - точным ударом отметился Караваев - 1:1.

Таким образом, после 11-ти сыгранных матчей "Динамо" остается на первом месте, опережая "Шахтер" (который идет четвертым) на 6 очков.

Последние новости футбола

Как сообщал УНИАН, украинский полузащитник лондонского Челси Михаил Мудрик возглавил список лучших ассистентов футбольной Лиги конференций. В стартовых двух матчах турнира на его счету 3 голевые передачи.

К тому же в поединке против греческого Панатинаикоса Михаил отметился первым голом за свой клуб в новом сезоне и к тому же был признан лучшим игроком матча.

Также мы информировали, что киевское "Динамо" проиграло "Роме" в третьем туре Лиги Европы. Вице-чемпионы Украины третий матч подряд играют без побед и занимают 35 позицию из 36 команд.

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