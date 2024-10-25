На счету Михаила Мудрика - три голевых передачи.

Украинский полузащитник лондонского Челси Михаил Мудрик возглавил таблицу лучших ассистентов футбольной Лиги конференций сезона-2024/25. Об этом сообщает Чемпион.

Отмечается, что в стартовых двух матчах турнира на счету украинца 3 голевые передачи. Так, в первом туре он помог забить Ренату Вейге в победной игре против бельгийского Гента (4:2), а накануне отдал два результативных паса в игре против Панатинаикоса (4:1).

Кроме того, в поединке против греков Михаил отметился первым голом за свой клуб в новом сезоне и к тому же был признан лучшим игроком матча.

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Стоит добавить, что первую позицию в списке лучших ассистентов в Лиге конференций с Мудриком разделяет форвард бельгийского Серкль Брюгге Кевин Денке, который также имеет на своем счету 3 результативных паса.

Последние новости футбола

Накануне киевское "Динамо" проиграло "Роме" в третьем туре Лиги Европы. Вице-чемпионы Украины третий матч подряд играют без побед и занимают 35 позицию из 36.

Также УНИАН сообщал, что в матче группового раунда Лиги чемпионов Арсенал - Шахтер была зафиксирована минималшьна победа английского клуба. Единственный гол был засчитан на голкипера дончан Дмитрия Ризныка.

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