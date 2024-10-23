На 29-й минуте произошел автогол.

В матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов лондонский "Арсенал" победил донецкий "Шахтер" со счетом 1:0.

Игра началась в 21:45 на футбольном стадионе Emirates в Лондоне. Уже на 29-й минуте нападающий английского клуба Габриэль Мартинелли ударил по воротам. Мяч попал в штангу, но затем отбился от ноги Дмитрия Ризныка и залетел в ворота "Шахтера". На 77-й минуте Ризнык успешно парировал пенальти нападающего "Арсенала" Леандро Троссара.

"Шахтер": Резник - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Матвиенко - Крыськив, Эгиналду, Судаков, Бондаренко, Зубков - Сикан.

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"Арсенал": Райя - Калафиори, Салиба, Габриэль, Уайт - Троссард, Парти, Райс, Мартинелли - Гавертц, Габриэль Жезус.

Напомним, в среду, 6 ноября, донецкий "Шахтер" встретится со швейцарским футбольным клубом "Янг Бойз".

Лига чемпионов

Как сообщал УНИАН, в начале месяца донецкий клуб проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 3:0. Игра проходила на немецкой Arena AufSchalke.

В первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью в гостях с итальянской "Болоньей" (0:0).

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