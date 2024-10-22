Однако такая перспектива пока остается отдаленной.

Авторитетное издание The Athletic опубликовало материал, посвященный игроку сборной Украины по футболу Александру Зинченко. В частности самым интересным в публикации оказалось то, что футболист по-прежнему любит ФК "Шахтер" и хочет со временем вернуться туда уже как тренер. Об этом написал журналист Джордан Кэмпбелл.

Также в материале описали карьерный путь Зинченко - от звезды академии "Шахтера" до выступлений в АПЛ за "Манчестер Сити" и "Арсенал".

Кроме того, журналисты рассказали и о гражданской позиции футболиста, который не согласился играть за большие деньги в российском "Зените" и принял решение выступать именно за украинскую сборную, несмотря на то, что РФ пыталась сделать все, чтобы забрать Зинченко в свою национальную команду.

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В то же время в публикации упоминается и об обстоятельствах ухода футболиста из "Шахтера", когда в клубе поставили ему ультиматум о продлении контракта, в результате чего Зинченко со скандалом уехал в РФ.

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Как сообщал УНИАН, новым главным тренером сборной Англии стал немец Томас Тухель. Известно, что он начнет свою работу в 2025 году. До этого Тухель возглавлял "Майнц", дортмундскую "Боруссию", ПСЖ и "Челси".

Также стало известно, что футбольный клуб "Челси" не планирует отпускать украинского нападающего Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно. Отмечается, что главный тренер "Челси" Энцо Мареска постоянно требует от футболиста улучшать свои навыки и до сих пор считает его важным игроком.

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