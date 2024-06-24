По словам защитника "сине-желтых", даже если бы он не доставал мяч, мог бы локтем чувствовать своего оппонента и как-то ему помешать нанести удар.

Защитник сборной Украины по футболу признал, что пропущенный "сине-желтыми" гол от сборной Словакии лежит на его совести. В комментарии УАФ игрок отметил, что первой ошибкой стало неправильное положение его корпуса.

"Потому что я совсем не видел своего оппонента, где он находится. Или на шаг, или на два позади меня, или он совсем близко ко мне, или он вообще очень далеко. Я должен видеть и своего оппонента, и мяч. Второе - у меня было время даже несмотря на то, что я занял неправильную позицию, найти правильный тайминг прыжка и сыграть в мяч, но, к сожалению, ни первое, ни второе я не сделал. И мы пропустили этот мяч", - сказал Зинченко.

При этом, по словам игрока, даже если бы он не доставал мяч, мог бы локтем чувствовать своего оппонента и как-то ему помешать нанести удар.

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"А так это все с аута очень быстро произошло, я уже занял неправильную позицию и дальше просто не рассчитал дистанцию своего прыжка. Просто не дотянулся до мяча", - признался Зинченко.

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Сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем с Бельгией. Тем временем полузащитник команды Виктор Цыганков продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Как известно, 17 июня на групповом этапе сборная Украины сначала проиграла сборной Румынии со счетом 0:3, а 21 июня одержала волевую победу над Словакией (2:1).

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