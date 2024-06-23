Полузащитник сборной Виктор Цыганков продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Сборная Украины по футболу провела открытую тренировку на Евро-2024.

Соответствующее видео опубликовала Украинская ассоциация футбола (УАФ). Эту тренировку украинские футболисты провели перед заключительным матчем группового этапа Евро-2024, который сыграют против сборной Бельгии. Игра состоится 26 июня в 19:00.

Отмечается, что полузащитник команды Виктор Цыганков продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Сборная Украины на Евро-2024

17 июня на групповом этапе сборная Украины сначала проиграла сборной Румынии со счетом 0:3. А 21 июня одержала волевую победу над Словакией (2:1).

Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко рассказал об обращении президента УАФ Андрея Шевченко к игрокам после поражения в матче со сборной Румынии (0:3) в первом туре на Евро-2024.

Зинченко поделился, что Шевченко зашел после игры в раздевалку, где рассказал игрокам теорию по футболу. О чем именно сказал экс-футболист, Зинченко не детализировал, но отметил, что от Шевченко получили все без исключения. "После первой игры я был на допинг (контроле). Мы с Артемом Довбиком вернулись последние (в раздевалку). Знаю, что была теория с Шевченко, но нас, к сожалению, или может к счастью, там не было. Получили по шапке все", - рассказал футболист и добавил, что команда заслужила негативную оценку.

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