По словам Франческо Кальцони, до недавнего времени было невозможно представить, что его сборная может конкурировать "с такими топ-соперниками".

Сборная Украины - команда, которая заслуживает наивысшего уважения. Об этом после поражения от "сине-желтых" во втором туре группового раунда футбольного Евро-2024 заявил главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона.

Итальянский специалист отдал должное команде Сергея Реброва, при этом похвалил своих подопечных.

"Это был тяжелый матч. Я доволен командой. Не могу винить их, первый тайм был лучшим с нашей стороны. Наши соперники очень сильные, в рейтинге ФИФА Украина находится на 20 мест впереди нас. Сделаем все возможное, чтобы пройти дальше. Сегодня вечером мы играли против сильного соперника. Я доволен игрой команды и горжусь своими ребятами", - сказал Кальцона. Видео дня

По его словам, матч оказался сложным, при этом "есть моменты, которыми я доволен, и есть те, которые меня разочаровали, но я горд командой".

"Мы позволили сопернику контролировать последние 30 минут игры, и это стоило нам победы. У нас был шанс заранее обеспечить себе место в плей-офф, но мы столкнулись с командой, которой была необходима победа для продолжения борьбы. ... До недавнего времени было невозможно представить, что мы можем конкурировать с такими топ-соперниками", - резюмировал наставник словаков.

Победа Украины над Словакией на Евро-2024

В пятницу, 21 июня, сборная Украины в крайне сложном матче одержала первую победу на Евро-2024. В игре второго тура группового раунда подопечные Сергея Реброва одолели словаков со счетом 2:1.

После игры Ребров заявил, что его подопечные "действительно заслужили эту победу", при этом нельзя говорить о том, что в матче со словаками была совсем другая сборная Украины, чем та, что разгромно уступила румынам.

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