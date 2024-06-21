По словам главного тренера сборной Украины, нельзя говорить о том, что в матче со словаками была совсем другая сборная Украины, чем та, что разгромно уступила румынам.

Сборная Украины заслужила победу над командой Словакии во втором матче группового раунда футбольного Евро-2024. Об этом в послематчевом комментарии заявил главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров.

По его словам, нельзя говорить о том, что в матче со словаками была совсем другая сборная Украины, чем та, что разгромно уступила румынам.

"Да, в первом матче с нашей стороны были ошибки, но я не считаю, что мы очень плохо играли. Да, проиграли 0:3, это неприятно, но я считаю, что и сегодня, и в первом матче ребята были настроены", - сказал наставник. Видео дня

Он также рассказал о разговоре с подопечными в перерыве матча.

"Я не кричал на игроков в перерыве. Мы должны были реагировать во втором тайме. Наш прессинг был недостаточно высоким. Мы понимали, что это наш шанс, и я сказал: "Не переживайте из-за счета и просто идите к цели", - поделился Ребров.

Украина на Евро-2024 - последние новости

В пятницу, 21 июня, сборная Украины в сложнейшем матче одержала первую победу на Евро-2024. В игре второго тура группового раунда подопечные Сергея Реброва одолели словаков.

Сейчас у подопечных Реброва в запасе есть три очка - столько же у сборной Словакии и Румынии. У последней еще есть игра в запасе против сборной Бельгии, которая, в свою очередь, сейчас является аутсайдером группы.

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