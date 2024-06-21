Президент признался, что перед матчем пообщался с игроками и главным тренером сборной Украины.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность украинским футболистам, которые одержали первую победу на нынешнем Еврочемпионате. Своими эмоциями глава государства поделился в вечернем видеообращении.

"Наша благодарность сегодня сборной. Каждый раз, когда ребята давят, стараются, стремятся победить, все удается", - заявил глава государства.

По его словам, перед матчем он пообщался с игроками и главным тренером сборной Украины.

Видео дня

"Я говорил сегодня с ними перед матчем, и с Сергеем Ребровым, и с Андреем Шевченко, с ребятами. Очень надеялся, что будет хороший результат для Украины, для наших людей, для того, чтобы всех поддержать. На пути к нашей победе каждая победа нужна. И сегодня этот результат сборной есть!" - подчеркнул Зеленский.

Украина на Евро-2024

Как сообщал УНИАН, свой путь на нынешнем Чемпионате Европы по футболу Украина начала 17 июня поединком против сборной Румынии. К сожалению, первый матч закончился довольно болезненным поражением для нашей команды.

Сегодня сборная Украины сыграла второй матч, в котором одержала волевую победу над национальной командой Словакии. Подопечные Сергея Реброва обыграли словаков со счетом 2:1. Сейчас у подопечных Реброва в запасе есть три очка - столько же у сборной Словакии и Румынии. У последней еще есть игра в запасе против сборной Бельгии, которая, в свою очередь, сейчас является аутсайдером группы.

Вас также могут заинтересовать новости: