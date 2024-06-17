Румынская команда оказалась сильнее в этим поединке и уверенно это доказала.

Украинская сборная по футболу уступила команде из Румынии в своем первом матче на Чемпионате Европы 2024 года, который сейчас проходит в Германии. Стадион: "Альянц Арена" в Мюнхене.

Составы команд. Украина: Лунин – Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Тимчик, 72) – Шапаренко (Яремчук, 62), Степаненко (Бражко, 62), Судаков (Малиновский, 83) – Мудрик, Довбык, Цыганков (Ярмоленко, 62).

Румыния: Нице – Банка, Бурке, Дрегушин, Рациу – М. Марин (Рус, 75) – Коман (Михейле, 62), Станчу, Р. Марин, Манн (Хаджи, 62) – Дрегуш (Пушкаш, 76).

Запасные: Молдован, Тирновану, Неделчару, Алибек, Чикилдеу, Олару, Могош, Сореску, Раковицана, Бирлиджа, Шут.

Запасные: Бущан, Трубин, Сваток, Таловеров, Сидорчук, Миколенко, Зубков, Бондарь, Ванат, Михайличенко.

Игра началась по украинскому сценарию – сине-желтые провели несколько опасных атак и в целом полностью контролировали матч. Однако открыть счет не получилось – это сделали румыны. На 29-й минуте встречи Андрей Лунин под прессингом неудачно выбил мяч. Манн получил передачу и сбросил на Станчу, который мощным дальним ударом поразил дальний угол ворот.

До перерыва соперник еще несколько раз атаковал ворота сборной Украины, однажды подопечных Реброва спасла перекладина.

Второй тайм для сборной Украины начался не более удачно – уже на 53-й минуте Румыния вышла в скорую контратаку, мяч оказался у Марина, который направил его в дальний нижний угол ворот – 2:0.

Уже через 4 минуты соперник отличился в третий раз – румыны получили право на угловой удар. Мяч дошел до Мана, прострелившего на Дрегуша – форварду оставалось только удачно подставить ногу.

Добавленные к основному времени 4 минуты на результат не повлияли.В итоге – 3:0 Украина разгромно проигрывает в первом матче группового этапа Чемпионата Европы.

В ходе матча судья вынес два предупреждения: Рэзвану Марину на 79-й минуте и Ефиму Конопле на 68-й.

Украинская сборная на Евро-2024

Как писал УН ИАН, сборная Украины выступает в Группе Е вместе с командами Бельгии, Словакии и Румынии. Второй поединок состоится 21 июня против Словакии, третий – 26 июня против Бельгии.

Интересно, что в России побоялись показывать матчи Евро-2024 с участием Украины. Российские телевизионщики даже думать боятся, что делать, если Украина выйдет в полуфинал или тем более в финал.

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