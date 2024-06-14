Футболисты рассказали о городах, в которых родились, и как их постоянно терроризирует РФ.

Накануне Евро-2024 игроки национальной сборной Украины по футболу, которые недавно разгромили Молдову со счетом 4:0, выпустили видео Support Ukraine. Они рассказали о родных городах, которые оккупированы или пострадали от российской агрессии.

Соответствующее видео обнародовала Украинская ассоциация футбола.

"Футбол, как и весь спорт, не вне политики, не вне войны. Мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине", - говорится в видеообращении.

Футболисты отметили, что их родные города очень хотели бы принимать Евро, но сейчас они борются не за турнир, а за свободу.

Так, поселок Великая Новоселка в Донецкой области, из которого родом Николай Шапаренко, полностью уничтожен. Красноград на Харьковщине, где родились Андрей Лунин и Михаил Мудрик, ежедневно находится под российскими обстрелами с начала полномасштабной войны. А родной город Макеевка (Донецкая область) Александра Зубкова оккупирован российскими войсками с 2014 года.

Кроме того, в ролике выступили Александр Зинченко из Радомышля Житомирской области, Руслан Малиновский из Черкасс, Илья Забарный из Киева и другие.

Известно, что Украина начнет выступления на Евро-2024 17 июня. Тогда в немецком Мюнхене сборная сыграет с Румынией. Уже во втором туре украинские футболисты встретятся со Словакией 21 июня. А 26 июня в Штутгарте команда Сергея Реброва сыграет с Бельгией, чем завершит групповой раунд.

Сборная Украины по футболу на Евро-2024 - что интересно прочитать

Как ранее писал УНИАН, 8 июня штаб сборной Украины объявил окончательную заявку на Евро-2024. В Германию поедут по 6 представителей киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" и еще 12 игроков, которые представляют иностранные клубы.

Также УНИАН сообщал, что легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы Украины на Евро-2024. Он уверен, что команда Сергея Реброва может показать серьезные результаты и сейчас самая сильная за все время независимости.

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