В Германию отправятся по 6 представителей киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", 12 игроков представляют иностранные клубы.

Тренерский штаб сборной Украины по футболу определился с составом игроков, которые будут защищать сине-желтые цвета нашей страны на Чемпионате Европы-2024. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2024:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Александр Сваток (СК Днепр-1), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир).

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Хавбеки: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все - Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все - Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Как известно, ЧЕ-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом раунде сборная Украины сразится с командами Бельгии, Словакии и Румынии. В следующий раунд гарантированно выйдут сборные, которые займут 1 и 2 место в квартете.

Последние новости футбола

1 июня мадридский "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию" и стал победителем Лиги Чемпионов. Матч состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "королевского клуба".

Украинец Андрей Лунин, который играет в составе "Реала", на поле не выходил. На протяжении игры вратарь находился в запасе.

Также УНИАН сообщал, что Лунин этим летом сменит "Реал" на другой гранд европейского футбола. По информации TodoFichajes, украинский голкипер достиг договоренности с английским "Манчестер Юнайтед".

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