Матч состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В субботу, 1 июня 2024 года, состоялся финал Лиги Чемпионов. За кубок на поле лондонского стадиона "Уэмбли" соревновались испанский "Реал" и немецкая "Боруссия" (Дортмунд).

Победителем Лиги Чемпионов в пятнадцатый раз стал мадридский "Реал". Он обыграл "Боруссию" со счетом 0:2.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 74-й минуте счет открыл Карвахаль. Уже на 83-й минуте Винисиус забил в ворота немецкого клуба второй мяч.

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Стоит отметить, что на 87-й минуте мяч оказался и в сетке ворот "Реала". Однако был зафиксирован офсайд, счет не изменился.

Не обошлось и без предупреждений. Рефери показал желтую карточку игроку "Реала" Винисиусу. У "Боруссии" горчичники получили Шлоттербек, Забитцер и Хуммельс.

Украинец Андрей Лунин, который играет в составе "Реала", на поле не выходил. В течение игры вратарь находился в запасе.

"Боруссия" – "Реал": важные моменты

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин заболел перед финалом Лиги Чемпионов. Его участие в матче было под вопросом. В итоге – он провил игру на скамейке запасных.

Финал Лиги Чемпионов был важен для украинцев не только из-за Андрея Лунина. На нем также решался путь донецкого "Шахтера" в следующем еврокубковом сезоне. Из-за победы "Реала" подопечные Марино Пушича получили автоматическое место в группе Лиги чемпионов 2024/25 и во время жеребьевки будут во второй корзине.

Если бы финал Лиги Чемпионов выиграла "Боруссия" (Дортмунд), "Шахтеру" бы пришлось проходить квалификацию.

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