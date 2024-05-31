Украинский голкипер договорился о переходе в "Манчестер Юнайтед".

Украинский голкипер испанского футбольного клуба "Реал" (Мадрид) Андрей Лунин принял решение покинуть команду этим летом. Об этом сообщает TodoFichajes.

По данным издания, вратарь попросил своего агента Хорхе Мендеша начать продвижение его трансфера в английский "Манчестер Юнайтед", решение, о котором "Реал" знает уже несколько дней.

"Несмотря на выдающийся сезон, украинец расстроен предполагаемой заменой в лондонском финале, которая стала последней каплей. ... Вратарь понимает, что не может развиваться в тени Куртуа, и уход - лучшее решение для всех сторон", - пишет СМИ. Видео дня

Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" уже связался с "Реалом", чтобы договориться о продаже Лунина, но они отложили любые переговоры до финала Лиги Чемпионов.

Андрей Лунин - последние новости

Андрей Лунин установил необычный рекорд среди украинских спортсменов, выведя "Реал" в финал ЛЧ. Украинский голкипер стал первым украинским спортсменом, достигшим отметки в 3 миллиона подписчиков в Instagram.

В ответном полуфинальном матче против "Баварии" мадридцы одержали волевую победу со счетом 2:1, а Лунин совершил четыре сейва.

Позже УНИАН сообщал, что участие Лунина в финальном матче Лиги Чемпионов под вопросом. Украинский голкипер мадридского "Реала" заболел накануне решающей игры за самый престижный европейский трофей.

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