В финале Лиги Чемпионов встретятся "Боруссия" Дортмунд и мадридский "Реал".

В среду, 8 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, на поле встретились "Реал" и "Бавария". В финал прошел испанский "Реал".

Матч прошел в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет был открыт во втором тайме. На 68-й минутеигрок "Баварии" Альфонсо Дэвис забил первый гол.

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Уже на 88-й минуте "Реал" сравнял счет. После удара Винисиуса от угла штрафной голкипер "Баварии" Нойер отбил мяч перед собой – Хоселу добил.

Уже на 90+1 минуте "Реал" забил второй гол. Мяч в ворота отправил Хоселу. Сначала арбитр зафиксировал офсайд, но после работы VAR было зафиксировано "взятие ворот".

Таким образом в финале Лиги Чемпионов встретятся "Боруссия" Дортмунд и мадридский "Реал".

Лига Чемпионов: борьба за выход в финал

Напомним, 7 мая немецкий футбольный клуб "Боруссия" Дортмунд победил французский "ПСЖ", став первым финалистом сезона Лиги Чемпионов.

Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Матч завершился со счетом 0:1, на 50 минуте защитник "Боруссии" Матс Гуммельс забил единственный гол.

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