"ПСЖ" и "Боруссия" сыграли второй полуфинальный матч.

Во вторник, 7 мая, немецкий футбольный клуб "Боруссия" Дортмунд победил французский "ПСЖ", став первым финалистом сезона Лиги Чемпионов.

Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Матч завершился со счетом 0:1, на 50 минуте защитник "Боруссии" Матс Гуммельс забил единственный гол.

Как известно, благодаря этой победе "Боруссия" в третий раз в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. В 1997 году они победили Ювентус со счетом 3:1, а в 2013 - проиграли Баварии (1:2).

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Напомним, что в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Боруссия" также обыграла ПСЖ. Мяч на 36-й минуте забил нападающий Никлас Фюллькруг, матч завершился со счетом 1:0.

Лига Чемпионов: последние новости

Финальный матч розыгрыша запланирован на 1 июня, он пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Победитель получит право сыграть матч с победителем Лиги Европы УЕФА 2023-2024 в Суперкубке.

Уже сегодня вечером на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде сыграют испанский "Реал" и мюнхенская "Бавария". Предыдущий матч завершился ничьей (2:2).

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