Он спас свою команду от пропущенного гола буквально на первой минуте встречи.

Лига чемпионов выложила видеоподборку лучших сейвов вратарей в полуфинальном матче между немецкой Баварией и испанским Реалом.

В нарезку лучших сейвов попал и украинских голкипер мадридской команды Андрей Лунин. Он выдал уверенный сейф в начале игры и спас свою команду от пропущенного мяча уже на первой минуте.

Матч Бавария - Реал

Первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов прошел в Мюнхене и закончился со счетм 2:2.

Хотя немецкая кманда начала агрессивно и уже на 1-й минуте Лунину пришлось спасать свою команду. Он не дал забить Сане с острого угла. Еще раз украинцу пришлось вступить в игру после удара Кейна, а Сане с хорошей позиции ударил выше ворот.

В итоге на 53-й минуте ворота Лунина распечатал Сане, на 57- минуте Кейн забил пенальти и удвоил счет. За Реал забил Винисиус на 24-й и 83-й (с пенальти) минутах.

Лига чемпионов

Ответный матч между Реалом и Баварией состоится 8 мая. Победитель этого противостояния сыграет с другим финалистом, который определяется в паре Боруссия Дортмунд - ПСЖ. Этот матч состоится сегодня вечером. Фаворитом противостояния остается ПСЖ, однако эксперты не берутся прогнозировать с каким счетм закончится встреча.

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