Он возглавлял сборную Украины с 2012 по 2016 год и выводил команду на Евро-2016.

29 апреля утром умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко. Об этом сообщается в тг-канале сборной Украины по футболу.

Как говорится в сообщении, Фоменко умер в семь утра. Ему было 75 лет.

Он возглавлял сборную Украины с 2012 по 2016 год и выводил команду на Евро-2016. После участия в турнире завершил карьеру.

Видео дня

"Статистика Михаила Фоменко во главе главного тренера сборной Украины: 37 матчей, 24 победы, 6 ничьих, 7 поражений", - говорится в сообщении.

Михаил Фоменко - что о нем известно

Михаил Фоменко родился 19 сентября 1948 года, с. Малая Рыбица Сумской области. С 1962 года стал воспитанником сумской футбольной школы "Спартак".

За сборную начал играть с 1972 года. Участвовал в отборочных играх чемпионатов мира и Европы, Олимпийских играх. Всего за сборную СССР сыграл 24 матча, в том числе 5 матчей за олимпийскую сборную СССР. Завершил игровую карьеру в 30-летнем возрасте из-за травмы спины. После этого два года учился в Высшей школе тренеров.

Работал во многих украинских и зарубежных клубах. В 2012 году он был назначен на должность главного тренера сборной Украины по футболу после того, как Олег Блохин покинул эту должность. Под руководством Фоменко сборная Украины прошла квалификацию на Чемпионат мира 2014 года, но на турнир не попала.

Недавно главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров оценил шансы Украины на футбольном Евро-2024. По его словам, на стадии подготовки к Чемпионату команде не стоит кого-то бояться, зато нужно "серьезно готовиться" к каждому матчу.

Вас также могут заинтересовать новости: