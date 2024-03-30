По словам главного тренера сине-желтой сборной, групповой раунд будет легче игр в плей-офф.

На стадии подготовки к Чемпионату Европы по футболу сборной Украины не стоит кого-то бояться, зато нужно "серьезно готовиться" к каждому матчу. Об этом в эфире UWN сказал главный тренер команды Сергей Ребров.

Он напомнил, что в играх плей-офф за выход на Евро-2024 все считали Украину фаворитами, "и я думаю, что сейчас играть легче, чем эти игры в плей-офф".

"Ровная группа, все команды высокого уровня, и если команды попали на Евро, это действительно на этот период времени команды действительно высокого уровня. Поэтому не надо никого бояться, надо серьезно готовиться к каждой встрече", - отметил специалист.

По его словам, очень важно, чтобы все игроки сейчас до начала Евро имели практику в своих клубах "и не получили никаких повреждений".

"Потому что каждый игрок для нас очень важен. Поэтому будем ждать, будем работать и будем надеяться, что мы подойдем к Евро в своей лучшей форме", - подчеркнул Ребров.

Сборная Украины по футболу квалифицировалась на Евро-2024

26 марта Украина победила в решающем матче отбора на футбольный Евро-2024. В финале квалификации подопечные Сергея Реброва одолели сборную Исландии со счетом 2:1.

Голами в составе "сине-желтых" отметились Цыганков и Мудрик.

В первом раунде плей-офф Украина в драматическом матче победила Боснию и Герцеговину с таким же счетом - 2:1. Тогда забивали Яремчук и Довбик.

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