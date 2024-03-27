Выступление на европейском первенстве наша команда начнет 17 июня.

Стало известно расписание игр сборной Украины по футболу на европейском первенстве. Так, подопечные Андрея Шевченко начнут выступление на Евро-2024 17 июня.

По итогам жеребьевки "желто-синие" попали в группу Е, где их соперниками станут команды Бельгии, Словакии и Румынии.

В частности, украинские футболисты на турнире начнут выступление 17 июня в Мюнхене на "Альянц-Арене", где сыграют против румын.

Видео дня

21 июня в Дюссельдорфе на "Меркур Шпиль-Арена" пройдет матчСловакия- Украина.

26 июня в Штутгарте на "Мерседес-Бенц Арена" Украина сыграет против Бельгии.

Евро-2024

Во вчерашнем матче победа над Исландией со счетом 2:1 вывела сборную Украины на Евро-2024, что станет четвертым подряд континентальным первенством для нашей сборной. Вместе с украинской сборной на турнир вышли сборные Польши и Грузии. Отметим, что грузинская сборная выбилась на Евро впервые в истории страны, победив сборную Греции со счетом 4:2 в серии пенальти.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Немецкие власти уже предупредили, что введут временный пограничный контроль в рамках усиления безопасности накануне чемпионата Европы по футболу 2024 года, который она принимает.

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