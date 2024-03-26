Матч завершился со счетом 2:1.

Во вторник, 26 марта, сборная Украины по футболу победила в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024.

Команды Украины и Исландии в 21:45 встретились на "Тарчинский Арена Вроцлав" в Польше. Сборная Исландии недавно одержала уверенную победу в матче с Израилем (4:1).

На 30 минутеГудмундссон забил гол в ворота украинской команды. Через 9 минут Яремчук забил гол Исландии, однако арбитр отменил его из-за офсайда.

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На 54 минуте Цыганков забил еще один гол, сравняв счет. На 84 минуте Мудрик пробил гол в дальний нижний угол ворот противника.

Стартовый состав сборной Украины: 23. Андрей Лунин, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко (к), 13. Илья Забарный, 2. Ефим Конопля, 14. Владимир Бражко, 8. Руслан Малиновский, 7. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 9. Роман Яремчук.

Запасные: 1. Георгий Бущан, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Валерий Бондарь, 20. Александр Зубков, 21. Александр Тымчик.

Стартовый состав сборной Исландии: 12. Хаукон Вальдимарссон, 3. Гудмундур Тоураринссон, 4. Виктор Паульссон, 5. Сверрир Ингасон, 7. Йоуханн Гудмундссон (к), 9. Йоун Торстейнссон, 10. Альберто Гудмундссон, 17. Хаукон Харальдссон, 18. Даниэль Гретарссон, 21. Арноур Траустасон, 22. Андри Гудйонсен.

Запасные: 1. Элиас Олафссон, 2. Альфонс Сампстед, 6. Хйортур Германссон, 8. Микаэль Эллертссон, 11. Альвред Финнбогасон, 13. Патрик Гуннарссон, 14. Колбейнн Финнссон, 15. Виллюм Виллюмссон, 16. Микаэль Андерсон, 19. Исак-Бергман Йоуханнессон, 20. Орри Оскарссон, 23. Кристиан Хлинссон.

Путь Украины к Чемпионату Европы по футболу:

Как известно, в отборе на Евро-2024 Украина заняла третье место в группе и не смогла попасть напрямую в финал. Оставался шанс попасть на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций.

21 марта Украина победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1. Николай Матвиенко забил автогол на 57 минуте игры, а Роман Яремчук и Артем Довбик забили голы на 85 и 88 минуте.

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