В заявку на матч попал один из лидеров сборной Украины Виктор Цыганков.

Сегодня, 26 марта, сборная Украины проведет финальный матч плей-офф за право побороться на Евро-2024.

Игра состоится в 21:45 во Вроцлаве - номинально домашней арене для сборной Украины. В прямом эфире матч в Украине можно будет посмотреть на T2 и кабельном ТВ на региональных телеканалах "Суспильного". Также матч будет доступен на медиасервисе MEGOGO и платформе Volia TV.

В заявку на решающий матч отбора попали 23 футболиста, в том числе и один из лидеров команды Виктор Цыганков. Хавбек пропустил предыдущую встречу Украины против Боснии и Герцеговины из-за травмы. Зато не нашлось места в заявке для двух защитников - Александра Караваева и Дениса Попова, и двух хавбеков - Александра Пихаленко и Алексея Гуцуляка и форварда Даниила Сикана.

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Кроме престижа от выхода на Евро, сборная Украины также получит серьезные премиальные - 9,25 миллиона евро только за выход в группу. За каждую победу там подопечные Сергея Реброва также заработают по 1 млн, а за ничью - по 0,5 млн евро.

Матч Украина-Исландия - комментарии футболистов и тренера

Поделился мнением о предстоящем матче голкипер сборной Украины Андрей Лунин в комментарии для УАФ. "Сборная Исландии намного более сложная команда, чем Босния и Герцеговина. Более организованная команда, более силовая, и мне кажется, с большим опытом. Матч будет 100% намного тяжелее и требовательнее", - отметил Лунин.

О состоянии команды противника рассказал и экс-игрок "Шахтера", ныне выступающий в чемпионате Исландии Константин Ярошенко. Он сказал, что там не считают Украину фаворитом встречи и готовы бороться за путевку на Евро.

"В Боснии чувствовалось, что они боялись, а исландцы полностью уверены в себе. Но, думаю, перед матчем будет много предложений поспорить на что-то, дискуссий. Командного просмотра матча у нас, скорее всего, не будет. Здесь это не так популярно. После тренировок все едут домой или по делам, здесь приватность перевешивает коллективизм. У нас в Украине за сборную все переживают, здесь такого нет, или они это не показывают. Нет какого-то запала", - рассказал Ярошенко.

Похожего мнения и наставник национальной сборной Сергей Ребров. Он заявил, что команда чувствует давление, поскольку понимает важность этого поединка. Кроме того, Ребров оценил состояние команды соперника.

"Для меня они имеют техничных игроков, но это дисциплинированная и опасная команда. Но наши игроки должны использовать наши лучшие качества, я верю в своих футболистов. Мне говорили, что я когда-то забивал Исландии, но этого не помню и ту команду не помню. Сейчас они сделали шаг вперед, прежде всего в дисциплине. Исландия сейчас не та, которая была тогда, когда я играл", - отметил Ребров.

Украина-Исландия - прогноз

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи все же является сборная Украины - ее победу в основное время оценивают коэффициентом 1.58. Зато победу соперников оценили в 6,7. Ничья - 4,16.

Отметим, что речь идет об измененных коэффициентах - после окончания полуфинальных матчей шансы на проход Украины оценивались меньше - 1.68 на победу команды Реброва в основное время.

Ранее стало известно, что Олимпийская сборная Украины по футболу (U-23), которая готовится к ОИ-2024, во время выездного контрольного матча проиграла японцам.

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