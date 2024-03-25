Подопечные Руслана Ротаня на выезде уступили команде Японии.

Олимпийская сборная Украины по футболу (U-23), которая готовится к ОИ-2024, проиграла команде Японии в выездном контрольном матче. Об этом информирует Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Отмечается, что после четырехдневного сбора в венгерском Сегеде команда Руслана Ротаня совершила путешествие на остров Кюсю, где провела первый в истории матч олимпийской сборной Украины.

"Первый тайм проходил с преимуществом хозяев. Фесюну пришлось регулярно вступать в игру, ряд ударов японцев пришелся мимо ворот, а на 33-й минуте Мацуки с подбора попал в перекладину... На старте второй половины игры Фесюн парировал опасный удар Араки. Однако вскоре Сато сыграл на добивании после углового и открыл счет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в дальнейшем хозяева продолжали контролировать ход игры, а Ротань попытался изменить ситуацию заменами.

"Однако на 76-й минуте хозяева забили второй раз - Танака воспользовался ошибкой сине-желтых у собственных ворот и попал в дальний угол. Отыграть хотя бы один мяч нашим футболистам не удалось, поэтому имеем поражение со счетом 0:2", - констатируют в УАФ.

Последние новости футбола

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над боснийцами. По его словам, украинские футболисты показали настоящий характер, с помощью которого и завоевали необходимый результат.

Как сказал Шевченко, "команда показала характер и боролась до последней минуты".

Напомним, в финале плей-офф за возможность играть на Евро-2024 Украина проведет матч с Исландией. Поединок состоится во вторник, 26 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: