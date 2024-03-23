По его словам, впереди в Украины будет решающий матч со сборной Исландии, который состоится во Вроцлаве.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной над Боснией и Герцеговиной. Известно, что украинская команда победила соперников со счетом 2:1 в плей-офф Евро-2024.

Он отметил, что украинские футболисты показали настоящий характер, с помощью которого одержали победу.

"Поздравляю сборную Украины с очень важной победой! Команда показала характер и боролась до последней минуты - молодцы! Впереди решающий поединок во Вроцлаве со сборной Исландии. Идем к цели", - написал он в своем Facebook.

Известно, что в финале плей-офф за возможность играть на Евро-2024 Украина проведет матч с Исландией, который состоится 26 марта.

Как писал УНИАН, сборная Украины сначала проигрывала Боснии и Герцеговине со счетом 1:0, однако после того, как Роман Яремчук вышел на замену, сравнял счет на 85-й минуте после паса Ефима Конопли. А уже на 88-й минуте украинцы забили свой победный гол, который исполнил Артем Довбык. Поэтому благодаря этой победе, Украина продолжила свой путь на Евро-2024.

Украинский футбол: последние новости

Ранее сообщалось, что тренер одесского футбольного клуба "Черноморец" решил не вернуться со сборов команды из Турции и остался за границей. Однако в команде нашли способ, как наказать тренера-беглеца.

Также стало известно, что Юрий Калитвинцев больше не является главным тренером житомирской футбольной команды "Полесье".

"Это было сверхтяжелое для него решение, так же и для меня согласовать его. Юрий Калитвинцев - человек, которого я очень уважаю. С каждым годом нашего сотрудничества это уважение становилось только сильнее. У нас сформировались тесные и доверительные отношения, которые я очень ценю и никогда не забуду, что он сделал для футбольного клуба "Полесье", - рассказал президент "Полесья" Геннадий Буткевич.

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