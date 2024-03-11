Глава УАФ заявил, что финальное решение относительно того, в каком количестве и кто именно должен представлять Украину, принимают органы государственной власти.

Президент Украинской ассоциации футбола УАФ Андрей Шевченко, которого избрали в начале 2024 года, рассказал, что он думает о вероятной мобилизации и бронировании футболистов. Он указал на сложность вопроса.

"Этот вопрос очень сложный, потому что речь идет не только об игроках, но и о тренерах, врачах, судьях", – отметил глава УАФ в комментарии NV.

По его словам, спорт играет важную представительскую роль как внутри страны, так и за рубежом. Подготовка и участие в соревнованиях является маркером продолжения жизни в государстве, которое ведет войну. Кроме того, спорт всегда, а в нынешних условиях это особенно важно, остается эффективным рычагом влияния на международное сообщество.

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"Это площадка, чтобы доносить важные для нас нарративы для международной аудитории. Мы должны помогать удерживать Украину в фокусе международной адженды, в том числе с помощью спорта и футбола в частности. Поэтому даже в такой сложный момент, по моему мнению, важно продолжать участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне, представляя Украину и постоянно мобилизовать международное сообщество в поддержку нашего государства", – подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что финальное решение о том, в каком количестве, на каких событиях и кто именно должен представлять Украину, принимают органы государственной власти.

Бронирование от мобилизации

Ранее УНИАН писал, что в законопроекте об усилении о мобилизации расширят категорию забронированных работников. Предлагается пересмотреть предприятия и организации, которые могут бронировать своих сотрудников. После принятия законопроекта, люди, которые имели право на отсрочку, получат статус забронированного. Соответствующие критерии будут указаны в документе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о работе правительства над новым подходом к системе экономического бронирования работников от мобилизации. Могут рассматриваться предприятия, которые имеют, например, налоговую нагрузку выше средней по соответствующей отрасли.

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