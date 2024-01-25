Экс-игрока и тренера сборной Украины единодушно поддержали делегаты Конгресса УАФ.

В киевском Доме футбола проходит XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ), на котором новым президентом организации,избран Андрей Шевченко. Его кандидатура была единодушно поддержана делегатами Конгресса.

Шевченко был единственным кандидатом, которого выдвинули на эту должность 18 коллективных членов УАФ. Поэтому, интриги в этих выборах, по сути, не было.

С трибуны Андрей Шевченко презентовал на слайдах 9 шагов для развития организации под своим руководством - прозрачность, цифровизация, подготовка специалистов, развитие сборных, сотрудничество с клубами, реформа арбитража, посттравматическое восстановление, эффективный маркетинг и международное сотрудничество.

После избрания Шевченко на пост президента УАФ также состоялись выборы первого вице-президента и двух вице-президентов Украинской ассоциации футбола. Согласно предложению Шевченко, кандидатами на данные посты стали Павел Бойчук, а также Сергей Ребров и Александр Шевченко. Делегаты Конгресса эти кандидатуры также единогласно поддержали.

Таким образом, Андрей Шевченко стал шестым президентом в истории ФФУ / УАФ. Ранее этот пост занимали Викор Банников (1991-1996), Валерий Пустовойтенко (1996-2000), Григорий Суркис (2000-2012), Анатолий Коньков (2012-2015) и Андрей Павелко (2015-2023).

Последний президент УАФ сейчас находится в СИЗО из-за коррупционных скандалов в ассоциации. Андрея Павелко и бывшего генсека УАФ Юрия Записоцкого обвиняют в отмывании средств на строительстве завода по производству искусственной травы.

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