Теперь украинская сборная должна сосредоточиться на подготовке к следующим играм. Мальдера выразил надежду, что команда будет готова к марту.

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера подвел итоги выступления команды в Лиге наций сезона 2026/27. Итальянский специалист оценил самоотдачу футболистов на максимальные 10 баллов, а результат сборной – на 6,5 балла.

Об этом он заявил на пресс-конференции после победы Украины над сборной Грузии со счётом 1:0 в заключительном, шестом туре группового этапа турнира. Слова тренера приводит официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

По словам Мальдеры, он не планировал выставлять команде оценки, однако согласился отдельно оценить её самоотдачу и спортивный результат.

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"За самоотдачу и за их энтузиазм поставлю десятку. Что касается результата, то в целом где-то шесть с половиной", – сказал наставник.

Он подчеркнул, что победа над Грузией была особенно важна для футболистов, поскольку команда хотела порадовать украинских болельщиков. Тренер также отметил психологическую составляющую матча, командный дух и характер игроков.

Мальдера признал, что игра не была зрелищной, однако именно в таких поединках проявляются качества, которые сложно отработать на тренировках.

"Характер, страдание, этот дух. Нет такого упражнения, чтобы это можно было отработать. И если у команды это есть внутри, это то, что даёт нам силу", – пояснил он.

Почему Украина не смогла побороться за первые места

Отдельно тренер прокомментировал тот факт, что после удачного старта, когда сборная набрала четыре очка в двух выездных матчах, впоследствии упустила шансы на первое и второе места.

По мнению Мальдеры, группа была очень ровной, а результаты могли сложиться иначе. Он отметил, что Грузия, завершившая турнир последней, по уровню игры не уступала Украине и Венгрии.

По его словам, после трёх поражений команда испытывала значительное эмоциональное и психологическое давление. В то же время в матче с Грузией футболисты продемонстрировали характер и смогли добиться необходимого результата, даже несмотря на небольшое время владения мячом.

Какие изменения произошли в сборной Украины

Мальдера считает, что за это время команда добилась заметного прогресса. В частности, тренер изменил игровую систему, привлек новых футболистов и наладил более тесную связь с игроками.

Он подчеркнул, что первый турнир во главе сборной был важен для знакомства с командой. По словам специалиста, футболисты доверились ему и старались выполнять все требования тренерского штаба.

Теперь украинская сборная должна сосредоточиться на подготовке к следующим испытаниям. Мальдера выразил надежду, что команда будет готова к марту.

Итоговая турнирная таблица группы Украины в Лиге наций:

Северная Ирландия – 12 очков (6 матчей), разница мячей 6:1. Венгрия – 11 очков (6 матчей), 6:3. Украина – 7 очков (6 матчей), 3:6. Грузия – 2 очка (6 матчей), 0:5.

Таким образом, сборная Украины завершила групповой этап на третьем месте и сохранила место в дивизионе B Лиги наций.

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17 ноября состоялся матч 6-го тура группы B2 Лиги наций, в котором встретились сборные Украины и Грузии. Поединок завершился со счётом 1:0 в пользу "жёлто-синих".

Счёт в матче уже на 1-й минуте открыл Сикан, который перехватил мяч перед штрафной Грузии и точно низом пробил в дальний угол.

Во втором тайме грузины пытались отыграться, и у обеих команд было по несколько хороших возможностей забить, но больше голов зрители не увидели.

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