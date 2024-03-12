По словам Буткевича, специалист чувствует усталость, что заставило как тренера, так и президента клуба принять непростое для обоих решение.

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич заявил, что Юрий Калитвинцев больше не является главным тренером житомирян.

"Это было сверхтяжелое для него решение, так же и для меня согласовать его. Юрий Калитвинцев - человек, которого я очень уважаю. С каждым годом нашего сотрудничества это уважение становилось только сильнее. У нас сформировались тесные и доверительные отношения, которые я очень ценю и никогда не забуду, что он сделал для футбольного клуба "Полесье" - сказал Буткевич в интервью клубной пресс-службе.

Геннадию Буткевичу в непростое для страны время удалось создать в провинциальном украинском городе конкурентоспособную команду, которая в своем дебютном историческом сезоне в УПЛ стала настоящим открытием осенней его части и сильно потрепала нервы лидерам и старожилам. В частности еще долго болельщики будут вспоминать феерическую осеннюю победу над "Динамо" в 10-м туре (3:2) - командой, где Юрий Калитвинцев в свое время провел один из лучших периодов своей игровой карьеры. Ну и нельзя не вспомнить, что именно Калитвинцев, возглавив команду в 2021 году, вывел ее в итоге в УПЛ.

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По словам Геннадия Буткевича, между ним и уже экс-тренером в период работы было полное взаимопонимание и доверие, но Калитвинцев, как отметил Буткевич, сейчас "чувствует усталость и не может подвести команду", что, соответственно, заставило как тренера, так и президента клуба принять непростое для обоих решение.

Вполне возможно, что команде нужен свежий импульс, свежее дыхание, ведь "Полесье", перед которым, как неоднократно отмечал Буткевич, стоит задача попасть в еврокубки, не выигрывает в УПЛ шесть матчей подряд, потерпев два поражения и четыре раза сыграв вничью. Впрочем, по словам президента "Полесья", команда намерена в максимально короткий срок вернуть долг болельщикам и исправить турнирное положение:

Я благодарен каждому болельщику, тем кто любит и верит в команду. Я это очень ценю. Я чувствую, что мы задолжали болельщикам за последние результаты и обещаю - клуб приложит все усилия, чтобы вернуть этот долг болельщикам."

Несмотря на сложное время, клуб продолжает планировать дальнейшее развитие и воплощать эти планы в жизнь.

"Я хочу заверить всех болельщиков, что клуб продолжает динамично развиваться. У нас формируется структура спортивного блока, которую с недавних пор возглавляет спортдиректор Владимир Тесля. Также создан отдел скаутинга под руководством Анатолия Волкова. Большую помощь клубу оказал за это время Вадим Шаблий, за что я ему очень благодарен и мы с продолжим это сотрудничество. В то же время мы также открыты к работе со всеми агентами и агентствами", - отметил президент житомирского клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера "Полесья" назначен Сергей Шищенко. При том, что ранее ходили слухи о том, что новым наставником команды станет иностранный специалист. Но Буткевич все слухи развеял. По его словам, он хочет, чтобы именно "Полесье" пополнило плеяду талантливых украинских тренеров.

"У нас много талантливых специалистов - Вернидуб, Скрипник, Ротань, Ребров, Григорчук и хотел бы чтобы к этой команде специалистов присоединился и Шищенко", - заявил Геннадий Владиславович.

Свой ближайший матч "Полесье" проведет в рамках 21-го тура УПЛ 16 марта в Киеве против столичной "Оболони". Начало игры на стадионе "Оболонь-Арена" запланировано на 15:30.

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