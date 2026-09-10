'Любовницу Путина' не допустили к соревнованиям в качестве 'нейтральной спортсменки'

В то же время у Валиевой ещё есть право подать апелляцию.

Международная федерация конькобежцев (ISU) отказала в участии в соревнованиях ряду спортсменов, так или иначе связанных с войной в Украине. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Среди таких спортсменов, в частности, фигурирует Камила Валиева, которую считают новой любовницей Путина. Её, а также российского фигуриста Марка Кондратюка федерация отнесла к числу тех, кто не соответствует требованиям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

На сайте федерации говорится, что в общей сложности 234 человека подали формы о нейтралитете для потенциального участия в мероприятиях и международных соревнованиях ISU в течение сезона 2026/27. ISU подчеркивает, что каждое решение федерация принимает индивидуально. Спортсмены, а также члены их вспомогательной команды, в частности, должны соответствовать следующим критериям:

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не находятся на действительной службе в вооруженных силах или в органах национальной безопасности России или Беларуси;

не принимали активного участия в военных операциях в ходе войны против Украины в любой момент с февраля 2022 года;

публично не поддерживали войну РФ в Украине с февраля 2022 года.

Отмечается, что помимо указанных спортсменов к участию не допустили также и других россиян, в частности Александра Степанова и Ивана Букина. Каждый из этих фигуристов может подать апелляцию, добавили в ISU.

Что известно о Камиле Валиевой

Напомним, Камила завоевала свою главную награду на Олимпийских играх в Пекине, выиграв золотую медаль в 2022 году, накануне полномасштабного вторжения РФ. Однако впоследствии ее лишили награды из-за положительного допинг-теста. На фоне этого Кремль сделал Валиеву одной из "жертв западного режима". В ее защиту тогда выступил лично кремлевский диктатор Путин.

Путин неоднократно публично встречался со спортсменкой. А во время "Игр будущего" в 2024 году Валиева сидела на трибуне слева от Путина. По дипломатическим стандартам такое место отводится лицам с наивысшим уровнем личной близости. На этом фоне за ней закрепился статус "любовницы Путина".

Россияне в спорте

Напомним, в этом году МОК разрешил возвращение россиян к официальным спортивным соревнованиям. Согласно новому постановлению, это должно происходить по усмотрению каждой федерации отдельно. В частности, с россиян полностью сняли все ограничения в тяжелой атлетике. Аналогичное решение также было принято в гимнастике.

Кроме того, все санкции с российских спортсменов сняты в Международной автомобильной федерации. Отныне пилоты могут свободно участвовать в международных соревнованиях без каких-либо ограничений. В частности, им теперь не нужно подписывать обязательство о нейтралитете.

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