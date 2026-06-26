С России и Беларуси полностью сняты все санкции в тяжелой атлетике

Теперь они смогут выступать на чемпионате мира под собственным флагом.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отменила санкции против России и Беларуси, введенные после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Об этом сообщается в пресс-службе.

Решение распространяется на все возрастные категории. Ранее, в начале 2026 года, федерация уже частично смягчила ограничения – допустила российских и белорусских спортсменов к юношеским и юниорским соревнованиям. Теперь барьер снят полностью.

На чемпионате Европы-2026 в Батуми россияне ещё выступали в нейтральном статусе, однако на чемпионате мира-2026 в Китае (27 октября – 8 ноября) они смогут соревноваться уже на полных правах.

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Ранее IWF обосновала своё решение рекомендациями МОК и изменениями в Олимпийской хартии, принятыми 14 мая в ходе 146-й сессии МОК.

Как говорится в материале федерации, внесенные поправки должны "обеспечить нейтральность спорта в любое время" и сделать его "свободным от правительственного, культурного, общественного или экономического давления".

Какие еще запреты сняли

Аналогичное решение приняла Международная федерация гимнастики – она также полностью сняла санкции с российских и белорусских спортсменов.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила Россию и Беларусь от международных соревнований после начала полномасштабной войны. Однако в отличие от тяжелой атлетики, в хоккее запрет до сих пор действует.

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