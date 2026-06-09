Чемпионат мира по хоккею 2027 года: стало известно, допустят ли сборную России

Россию отстранили от этих соревнований в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Международная федерация хоккея на льду не включила сборную России в список команд, которые примут участие в чемпионате мира среди мужчин, который пройдет в 2027 году.

Об этом сообщает Reuters. Издание напомнило, что РФ была отстранена от соревнований по хоккею в 2022 году после вторжения в Украину. Уже в январе этого года Федерация оставила запрет в силе, но Россия подала апелляцию на это решение в дисциплинарную комиссию IIHF, которая отменила решение Совета. После этого IIHF заявила, что Россия не будет автоматически восстановлена в членстве. Однако ее участие в будущих соревнованиях будет рассматриваться для каждого турнира отдельно.

Сам Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин пройдет в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

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Примечательно, что Россия выигрывала титул чемпиона мира 27 раз в своей истории, в последний раз это произошло в 2014 году. Украина же примет участие в этих соревнованиях впервые с 2007 года.

Допуск российских спортсменов к международным соревнованиям

Отметим, ранее ряд федераций допустил российских спортсменов к международным соревнованиям. В частности, в фехтовании российским и белорусским представителям разрешили выступать под собственными флагами.

Кроме того, с РФ и Беларуси были сняты санкции в легкой атлетике. Им также разрешили выступать со своим гимном и флагом на большинстве международных соревнований. В то же время под вопросом до сих пор остается их участие в Олимпийских играх, на это должно быть дано отдельное разрешение МОК.

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