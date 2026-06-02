Российским и белорусским фехтовальщикам разрешили выступать под собственными флагами

Представители РФ и Беларуси смогут представлять свои страны, начиная с чемпионата мира-2026 в Гонконге.

Международная федерация фехтования (FIE) отменила все санкции с представителей России и Беларуси. Об этомм сообщается на сайте федерации.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета FIE. Теперь фехтовальщики из России и Беларуси могут выступать под собственными флагами и гимнами на международных турнирах.

"Это решение отражает приверженность FIE фундаментальным принципам Олимпийской хартии, включая недискриминацию, равное отношение и универсальность спорта, а также целям и принципам, изложенным в Уставе FIE", – говорится в заявлении FIE.

Видео дня

Первым турниром, где представители РФ и Беларуси смогут представлять свои страны, станет чемпионат мира-2026, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля.

Владимир Кличко выступил против бойкота россиян на международных соревнованиях

Ранее УНИАН сообщал, что украинский боксер Владимир Кличко заявил о том, что украинским спортсменам не стоит запрещать выступать на соревнованиях против россиян и белорусов, так как их нужно побеждать.

По словам Кличко, не нужно избегать спортивных встреч с российскими и белорусскими спортсменами – стоит выступать против них, побеждать и доказывать, что Украина – сильнее.

Вас также могут заинтересовать новости: